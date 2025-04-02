CHP'nin 'boykot' sitesi bir kez daha erişime engellendi
CHP’nin boykot listesini paylaştığı "boykotyap.com"un ardından açılan "boykotyap.net" de mahkeme kararıyla erişime engellendi.
CHP'nin Saraçhane eylemleri sırasında duyurduğu ve 28 Mart'ta mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen 'boykotyap.com' sitesi aynı gün 'boykotyap.net' ismiyle tekrar açılmıştı.
boykotyap.net sitesi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
Ne olmuştu?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki konuşmasında boykot listesi açıklamıştı.
Özel’in açıkladığı ve boykot edilen markaların listelendiği boykotyap.com‘a mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.
yandaslarboykot.com ve boykot.web.tr de erişim engeli gelen siteler arasında.
Bu siteler Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.
Özel’in açıkladığı listede EspressoLab, D&R, Turkuvaz Medya, CNN Türk, ETS TUR, A Haber gibi kurumlar yer alıyordu.