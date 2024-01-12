CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Beşikçioğlu, adaylığı sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

"Senaryoyu biz yazacağız" diyen Beşikçioğlu, "Heyecanlıyım. Koca bir örgütle beraber hareket ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İkimiz de Angaralıyız"

"Mansur Yavaş adaylığını istemedi" iddiasına yanıt veren Beşikçioğlu, "Mansur Bey'le görüştük. Mansur Başkan'ının Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. Mansur Başkan'ın benle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız" dedi.

Beşikçioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Etimesgut'ta bence müthiş rüzgar esecek. Senaryoyu biz yazacağız. Gelecekte seyrettiğimizde umarım büyük keyif alacağız. Amacım bu benim. Bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bu koca bir takım işi, yalnız hiçbir şey olmaz. Umarım başarıyı hep birlikte göğüsleriz. Umarım dünyanın en keyifli 5 yılını Etimesgut'ta geçiririz.

Mansur Başkanın bu sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüte ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecektir. Siyasetten gelmedim ama benim farklı disiplinlerde farklı hareketlerim ve eylemlerim var. Umarım bunlar birbirini karşılar ve bir bütünü oluşturur. Ben artık çok sıkıldım kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden.

Şu an herkes ekonomik krizi düşünüyor ama asıl derdim yakalanması gereken genç kuşak var. Onların algıları bambaşka şekilde. Eğer bunu yakalayıp gerçekleştirirsek Ankara yeniden parlamaya devam eder.

Mansur beyle biz hep görüştük. Dizi-filmlerimiz olduğumuz gidip ne yapacağımızı kendisine anlattık, özellikle pandemide Mansur başkanın Ankaramız için yaptıkları asla unutulmaz. Elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık. Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, 'vay be siyaset enteresanmış' dedim. Mansur başkanımla asla sıkıntım olmaz. İkimiz de Angaralıyız... İki Angaralı Angara'ya çok şeyler yapacağız."

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi.

Ankaralı olan Türk tiyatro sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı.

İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı.

1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur.

Pek çok dizi projesiyle adından söz ettiren Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekmişti.