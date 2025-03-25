CHP’nin kongresinde iptal riski var mı?

CANAN SAKARYA - BESTİ KARALAR

ANKARA GÜNLÜĞÜ

Süreç devam ederken, Genel Başkan Özel, kameraların karşısına geçerek sürpriz sayılacak olağanüstü kongre kararını duyurdu.

Özel, “Atatürk’ün partisine kayyum atamak istiyorlar. Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz” dedi.

Özel’in açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “CHP kurultayına yönelik soruşturma kapsamında iptal şartlarının geriye dönük olacağından kurultay seçiminin de yok hükmünde olacağını" söyledi.

Bu tür yorumlar devam ederken, aralarında eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ında bulunduğu üç isim CHP’nin olağanüstü kongre karanın iptali için başvuruda bulundular. Parti ise 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongre hazırlıklarına başladı. Şu ana kadar Özgür Özel’in dışında ikinci bir aday çıkmadı.

ABB’ye de soruşturma açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı sürecinin yankıları devam ederken, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesine de soruşturma açıldığı duyuruldu. Bu gelişme CHP içinde şaşkınlık yaratmadı. Kararı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada; 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliklerinin müfettişler tarafından incelemeye alındığı, 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı ve 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği kaydedildi. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığı belirtilirken, “ Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır” denildi.