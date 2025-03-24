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Özgür Özel'den TRT'ye İmamoğlu çağrısı: Canlı yayınlansın!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasının TRT'den canlı yayınlanmasını istedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den TRT'ye İmamoğlu çağrısı: Canlı yayınlansın!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden tepkiler 6. gün de Saraçhane'de sürdü.

CHP lideri Özel, TRT'ye duruşmaların canlı yayınlanması yönünde çağrı yaparak "Ekrem Bey’le ilgili meydan okumamız şudur: Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasını, bir cumhurbaşkanı adayının tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Ekrem bey meydan okuyor, biz meydan okuyoruz. İster tutuklu olsun, ister tutuksuz. Ama tutuksuz yargılanması önemli. Çünkü gizli tanık, gizli soruşturma büyük bir haksızlığa dönüşüyor. Ekrem İmamoğlu’nun dosyasının TRT 1’den canlı yayınlanarak yargının yayınlanmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, savcının yalanlarını burnundan fitil fitil getirmeye, seni milletin önünde sorgulamaya hazır. Senin savcın hazır mı karşımıza çıkmaya? Şimdi Ekrem İmamoğlu’nun yargılamasının televizyondan canlı verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

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