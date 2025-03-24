Özgür Özel boykot çağrısı yaptığı markaları açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane nöbetinin 6. gününde de toplanan vatandaşlara seslendi. Özel, “Dünya siyaset tarihine geçecek ilklere hep beraber imza atıyoruz. Bu bir miting değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi” diyerek konuşmasına başladı.

Özel, “Vatandaşın dediği oluyorsa, kimin geleceğine ve gideceğine halk karar veriyorsa orada demokrasi vardır. Ama bir ülkede geleceğe soy kütükleri belirliyorsa orada monarşi vardır. Halk birilerinin yöneteceğine karar veriyor ama kimin gideceğine başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, faşizm vardır. Faşizme meydan okuyoruz” dedi.

“Sonuna kadar mücadele edeceğiz”

Her akşam Saraçhane’de toplandıklarını ancak dağılmadıklarını belirten Özel “Biz Saraçhane’de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

Özel, boykot yapılacak markalarını açıkladı

“Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'tan içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” diyen Özel, boykot çağrısı yaptı.

Özel "Kimse Espressolab'in önünden geçmiyor. Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok... İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin... Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın. Gençler de 'Ülker Ülker Ülker' diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok. TRT'te bakmayın, TGRT'nin İhlas ev aletleriyle artık ısınmayın. CNN, Demirören... Turpun büyüğü heybede. Hani Kartalkaya'da otel yanarken utanmadan sıkılmadan ona buna iftira atan Turizm Bakanı var ya. Uçak bileti etstur'dan sakın ha! Otobüs bileti sakın ha! Onları yerin dibine sokana kadar bize huzur yok." dedi.