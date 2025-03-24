Özgür Özel CNN International’a konuştu: Yargıya güven yüzde 18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International’da Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı. İmamoğlu’nun umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda, kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacağına inandığını belirten Özel, Türkiye’deki mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu söyleyemeyeceğini, yapılan anketlerde yargının bağımsız olduğuna inananların oranının yüzde 18 civarında olduğunu ifade etti.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlayan ve Türkiye geneline yayılan protestolar hakkında değerlendirmede bulunan Özel, “Demokrasiyi savunan insanlar, seçtikleri kişiler tarafından yönetilmek isterler. Seçimlerin adil ve özgür biçimde gerçekleşmesini isterler” dedi.

Özel, 81 ilde 6 gündür devam eden protestolara katılan vatandaşların temel motivasyonunun hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Özel, Erdoğan’ın siyasi hayatında ilk seçim zaferini 1994 yılında İBB Başkanı seçilerek kazandığını ancak siyasi yasak nedeniyle 2002 seçimlerinden sonra başbakanlık koltuğuna oturamadığını ifade etti.

"Milletin oylarıyla birinci olan partinin genel başkanı ülkeyi yönetmelidir diye düşündük"

CHP’nin o dönemde Erdoğan’ın siyasi yasağını kaldırmak için anayasa değişikliği önerdiğini belirten Özel, “Milletin oylarıyla birinci olan partinin genel başkanı ülkeyi yönetmelidir diye düşündük” dedi.

Özel ayrıca Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözünü hatırlatarak, “31 Mart 2024 seçimleri, Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan’ı yendiği ilk seçim de değildi. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” diye konuştu.

Son seçimlerde CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu dile getiren Özel, Türkiye’nin Batı ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini ve NATO’nun güçlü bir müttefiki olması gerektiğini savunduklarını belirtti.