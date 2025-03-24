Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu yarın sabah saat 09:30'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.

CHP Grup Toplantısı İstanbul'da olacak

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanlarının gözaltına alınmasını takip eden süreçte ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler devam ediyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından partisinin grup toplantısı yarın İstanbul'da olacak. Grup toplantısı saat 13:30'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saraçhane'deki eylemler de sürüyor.