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Özgür Özel'den Saraçhane çıkışı: Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı konuşmada, "Özgür canını verse de Saraçhane’yi terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Saraçhane çıkışı: Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak
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Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de nöbet tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde yaptığı açıklamada, Saraçhane’den ayrılmayacaklarını vurguladı. Özel, ayrıca Taksim konusunda ısrarcı olunmaması gerektiğini belirtti.

"Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak"

Ana muhalefet lideri, bir kez daha Saraçhane için çağrı yaparak, "Biz 1 milyon kişi buradayız ve gitmiyoruz. Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak. Bana Taksim'de milyarlar verip burada yerin dibine gömseler yine de ben Saraçhane'yi bırakmam. Taksim çağrısıyla bizi bölmeye çalışmayın" dedi.

 

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