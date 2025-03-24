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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomideki son durum ele alınacak.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı saat 15.15'te başladı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmalar ve hukuki süreç ele alınacak.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak beklenen silah bırakma adımını atmaması da masada yer alacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

Suriye'deki son durum ele alınacak
Toplantıda, Suriye meselesi de geniş çaplı olarak ele alınacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam'a yapılan üst düzey ziyaretin yansımaları ve ABD'den gelen mesajlar değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca ekonomi programında gelinen aşama gözden geçirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı ile enflasyonun düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler ele alınacak. 

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