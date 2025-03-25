Akkuyu’nun 1’inci ünitesinde türbin çalışmaya hazır hale geldi

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olarak Rusya ve Türkiye arasında ikili anlaşma kapsamında Türkiye’de kurulu Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından inşa çalışması devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) ilk ünitesinin devreye alma aşamaları devam ediyor. EKONOMİ’nin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Borisovich Butckikh, “Türkiye’nin enerji sistemine ilk kilovat nükleer enerjinin en kısa sürede ulaşmasını hedefl iyoruz. Bu nedenle, ön devreye alma aşamasında olan 1. Güç Ünitesi’nde devreye alma çalışmalarını tamamlamaya odaklandık. NGS güç ünitesinin devreye alınması, çok aşamalı bir operasyondur” bilgisini verdi.

Birinci ünitedeki türbin inşasının tamamlandığını belirten Butckikh, “1. Güç Ünitesi’nde ana genel inşaat çalışmaları tamamlandı. Aralık 2024’te, makine dairesindeki kilit operasyon olan türbin montajı tamamlandı. Şu anda 1. Güç Ünitesi’nin türbini çalışmaya hazır; uzmanlarımız boru hatlarını ve yardımcı tesisleri kuruyor” bilgisini verdi. Toplam 4.800 MW kurulu güçte 4 üniteden oluşacak Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinde, 2025 yılı içinde deneme üretiminin başlayacağı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında da yer almıştı. İlk ünitenin devreye alınmasına yönelik teknik tarafta şu anda soruna işaret edilmese de zaman verme konusunda Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafı istekli görünmüyor. Sergei Borisovich Butckikh devreye alma aşamasına gelindiğini ve bu işlemin aşamalı bir süreç olduğunu belirtmekle birlikte zaman vermekten kaçındı.

Akkuyu’da birinci ve ikinci ünitede kullanılacak yakıt hazır tutuluyor. Butckikh, inşanın son aşamalarından biri olarak nitelenen santralin çalışmasında ve soğutmada kullanılacak deniz suyu sistemine yönelik tüm faaliyetlerin gerçekleşme oranının yüzde 95 seviyesine geldiğini belirtti.

Yap-işlet modeliyle çalışacak

Akkuyu NGS, Türkiye ve Rusya’nın anlaşmasına dayalı olarak tüm payları Rosatom’a ait olarak Türkiye’de kurulan Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından, yap-işlet modeliyle çalışacak. Türkiye, her biri 1.2 GW kurulu güçteki 4 ünitede üretilecek elektriğin bir kısmına 15 yıl süreyle alım garantisi de verdi. Şirket piyasaya da elektrik satabilecek. Rosatom tarafı, santralin sahibi konumundaki Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye istekli olması halinde görüşebileceğine dair birkaç kez açıklama yaptı. Butckikh, bu konuda bir görüşme olup olmadığı sorusuna, Rosatom’un görüşmeye açık olduğunu tekrarlayarak, uzun vadeli çalışmaya istekli bir talebin altını çizdi ve ortak alınmasının iki ülke arasındaki anlaşma gereği Türkiye’nin onayına tabi olduğunu hatırlattı.

■ Diğer ünitelerin inşaatında gelinen aşama

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Borisovich Butckikh projenin genelindeki diğer ünitelerde gelinen aşamaya yönelik şu bilgileri verdi:

2. Güç Ünitesi’nde reaktör tesisinin ana ekipmanı kuruldu. Ekipmanların montajı ve ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlanması için hazırlıklar sürüyor. Türbin bileşenlerinin montajı devam ediyor. 2. Güç Ünitesi’nin ilk parti nükleer yakıtı NGS sahasına teslim edildi.

3. Güç Ünitesi’nde nükleer reaktör kabı tasarım konumuna yerleştirildi. Makine dairesinde türbin temelinin montajı ve beton dökümü tamamlandı.

4. Güç Ünitesi’nde ise reaktör binasının hermetik kabuğu olan koruma kabı inşa ediliyor. Uzmanlarımız kısa süre önce koruma kabının ikinci katmanını kurdu.