CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin onuncusu bu akşam Büyükçekmece’de
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla başlattığı mitinglere bugün Büyükçekmece Kent Meydanı’nda devam edilecek. Miting, tutuklanan Hasan Akgün’ün belediye başkanlığını yaptığı Büyükçekmece’de yapılacak.
CHP, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.
25 Haziran Çarşamba günü ilçe mitinglerinden onuncu düzenlenecek. Miting Büyükçekmece Kent Meydanı’nda yapılacak.
Büyükçekmece Belediye Başkanı tutuklandı
Belediye Başkanı Hasan Akgün, beşinci dalga operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li belediye başkanları arasında yer aldı. Çaykara’ya “yolsuzluk” suçlaması yöneltiliyor.
İBB Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.
“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.