  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin onuncusu bu akşam Büyükçekmece’de
Takip Et

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin onuncusu bu akşam Büyükçekmece’de

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla başlattığı mitinglere bugün Büyükçekmece Kent Meydanı’nda devam edilecek. Miting, tutuklanan Hasan Akgün’ün belediye başkanlığını yaptığı Büyükçekmece’de yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin onuncusu bu akşam Büyükçekmece’de
Takip Et

CHP, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

25 Haziran Çarşamba günü ilçe mitinglerinden onuncu düzenlenecek. Miting Büyükçekmece Kent Meydanı’nda yapılacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı tutuklandı

Belediye Başkanı Hasan Akgün, beşinci dalga operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li belediye başkanları arasında yer aldı. Çaykara’ya “yolsuzluk” suçlaması yöneltiliyor.

İBB Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'de eylem yapacakCHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde Saraçhane'de eylem yapacakGündem
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık biyopsiye alındı!Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık biyopsiye alındı!Gündem
Gündem
Kene ısırığı yine can aldı: 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk yaşamını yitirdi
Kene ısırığı yine can aldı: 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk yaşamını yitirdi
Ticaret Bakanı Bolat: Dünya genelinde gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
Ticaret Bakanı Bolat: Dünya genelinde gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
Ankara'da toplu ulaşımda değişiklik! 60 yaş üzerine ücretsiz saatler devrede
Ankara'da toplu ulaşımda değişiklik! 60 yaş üzerine ücretsiz saatler devrede
Mansur Yavaş Kazım Koyuncu'yu 20. yıl dönümünde andı!
Mansur Yavaş Kazım Koyuncu'yu 20. yıl dönümünde andı!
Bakan Kacır açıkladı: Gaziantep fıstık ezmesi dünyada hak ettiği değeri görecek
Bakan Kacır açıkladı: Gaziantep fıstık ezmesi dünyada hak ettiği değeri görecek
İlave TV ile tanınan Arif Kocabıyık üçüncü kez tahliye edildi
İlave TV ile tanınan Arif Kocabıyık üçüncü kez tahliye edildi