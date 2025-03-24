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CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da bulunduğu üç isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Haber Merkezi
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CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Savaş, daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçilmiş olduğu 38. Olağan Kurultayı'na da itiraz etmişti. Savaş, "şaibe" iddiaları nedeniyle ifade de vermiş, mevcut yönetimin görevinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Levent Çelik ve Hatip Karaaslan da CHP'nin olağanüstü kurultay kararını mahkemeye taşıyan isimler oldu.

CHP, 6 Nisan günü olağanüstü kurultay yapma kararı aldı

CHP lideri Özel geçtiğimiz hafta olağanüstü kurultay kararı alarak "6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz" demişti.

Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullandığını ve partinin 15 gün sonra olağanüstü kurultayı toplayacağını söyledi. Özel, "Kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz" diye konuştu.

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