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CHP’nin olağanüstü kurultayına izleyiciler alınmayacak

CHP’nin 6 Nisan’da gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayına izleyiciler alınmayacak. Salona sadece delegeler ve basın mensupları girebilecek.

Haber Merkezi
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CHP’nin olağanüstü kurultayına izleyiciler alınmayacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından olağanüstü kurultay kararı almıştı. Özel, CHP’ye kayyum atanarak ön seçimin engellenmek istendiğini söyleyerek bunun önüne geçmek için bu kararı aldığını söylemişti.

6 Nisan 2025 tarihinde Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurultayında Özel bir kez daha aday olacak.

Sadece delegeler ve basın mensupları alınacak

Kısa Dalga'nın haberine göre kurultayın yapılacağı salona izleyiciler alınmayacak. Salonun fiziki şartlarının yalnızca delege ve basın mensuplarını almaya uygun olması nedeniyle kurultayı yalnızca oy kullanacak delegeler, parti yönetimi, milletvekilleri ve basın mensupları izleyecek.

Özel’in yeniden aday olacağı kurultayda parti meclisi listesi hazırlanırken Özel ile İmamoğlu’nun da görüşeceği ve isimleri değerlendireceği belirtiliyor. CHP’nin 7’inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise adaylığa sıcak bakmadığı belirtiliyor.

CHP 2020’de Covid-19 pandemisi nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Bilkent Üniversitesi Odeon’da seyircisiz kurultay yapmıştı.

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