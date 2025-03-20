Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
Antalya'da, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı darp ederek öldüren Kıvanç Şensöz, hakim karşısına çıktı. Şensöz için istenen ceza belli oldu
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz, eşinin sosyal medyada paylaştığı çiçek buketli fotoğrafı çiçekçilik yapan Eşref Yunus Yıldırıcı'ya ait iş yerinin sosyal medya hesabından paylaşılmasına tepki göstermişti.
Çiçekçinin kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ileri sürülen fotoğraf nedeniyle çıkan tartışmada Kıvanç Şensöz tarafından darp edilen Eşref Yunus Yıldırıcı ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu.
Söz verilen sanık, söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirtti. Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kıvanç Şensöz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Duruşma ertelendi
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.