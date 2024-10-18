Çiçekçilerin fotoğraf kavgası ölümle noktalandı! Tek yumrukla komalık olan genç hayatını kaybetti

Antalya’da çiçekçilerin fotoğraf kavgası ölümle bitti. Kıvanç Şensöz'ün (31) attığı tek yumrukla komaya giren çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı (29), hayatını kaybetti.

“Eşimin neden paylaştın" kavgası ölümle bitti

Olay, 12 Ekim Cumartesi günü Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç Ş.’nin (44) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı’nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvaç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tek yumrukla komalık etmiş, defalarca tekmelemişti

Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvaç Ş.’den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak, eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı’nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı’ya vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girerek Kıvanç Ş.’yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalışmıştı.

7 gündür tedavisi süren gencin beyin ölümü gerçekleşti

Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 7 gündür tedavisi süren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti.