Cihantimur ifade verdi: Oğlum Türkiye'ye gelip hukuk önünde hesap vermeli

İstanbul Eyüpsultan'da, Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen ve annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı baba Bülent Cihantimur şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Bülent Cihantimur, yurt dışı yasağı konulması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Olanlar için üzgünüm"

Cihantimur'un ifadesinde, yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile bağlantı kurduğunu söylediği ve "Olanlar için çok üzgünüm, kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum" dediği öğrenildi.

"Oğlum Türkiye'ye dönmeli ve hukuk önünde hesap vermeli"

Cihantimur'un Aci ailesi için elinden gelen ne varsa ömrünün sonuna kadar yapacağını, oğlunun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü söylediği belirtildi.