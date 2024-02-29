Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Heyecanla beklenen 28 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 181.543.437,27 TL devretti. İşte 28 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
28 Şubat Sayısal Loto Sonuçları
28 Şubat 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 181.543.437,27 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
09 – 10 – 17 – 23 – 30 – 60 – joker 69 – SüperStar 83
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 181.543.437,27 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 3 407.224,10 ₺
4 313 3.903,10 ₺
3 10.293 296,70 ₺
2 136.639 33,50 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 195.155,00 ₺
3+SüperStar 27 29.670,00 ₺
2+SüperStar 318 500,00 ₺
1+SüperStar 1.847 50,00 ₺
0+SüperStar 4.260 25,00 ₺