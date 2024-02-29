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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Heyecanla beklenen 28 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 181.543.437,27 TL devretti. İşte 28 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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28 Şubat Sayısal Loto Sonuçları 

28 Şubat 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 181.543.437,27 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

09 – 10 – 17 – 23 – 30 – 60 – joker 69 – SüperStar 83

Kazanan kategoriler

    Kategori             Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

        6                                 Devir                        181.543.437,27 ₺

      5+1                                   0                                      0,00 ₺

        5                                     3                               407.224,10 ₺

        4                                   313                                3.903,10 ₺

        3                                 10.293                              296,70 ₺

        2                                136.639                              33,50 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

   Kategori                Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                     0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                     0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                     0,00 ₺

4+SüperStar                          1                                195.155,00 ₺

3+SüperStar                         27                                29.670,00 ₺

2+SüperStar                        318                                  500,00 ₺

1+SüperStar                       1.847                                 50,00 ₺

0+SüperStar                       4.260                                 25,00 ₺