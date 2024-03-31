Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 30 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 226.445.267,12 TL devretti. İşte 30 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
30 Mart Sayısal Loto sonuçları
30 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
226.445.267,12 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
14 – 17 – 31 – 55 – 56 – 69 – Joker 53 – SüperStar 56
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 226.445.267,12 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 3 596.816,55 ₺
4 298 6.008,20 ₺
3 12.183 367,40 ₺
2 189.985 35,30 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 43 36.740,00 ₺
2+SüperStar 504 500,00 ₺
1+SüperStar 3.233 50,00 ₺
0+SüperStar 6.791 25,00 ₺