  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 30 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 226.445.267,12 TL devretti. İşte 30 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Takip Et

30 Mart Sayısal Loto sonuçları 

30 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
226.445.267,12 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

14 – 17 – 31 – 55 – 56 – 69 – Joker 53 – SüperStar 56

Kazanan kategoriler

Kategori              Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

         6                              Devir                            226.445.267,12 ₺

      5+1                                 0                                        0,00 ₺

         5                                  3                                   596.816,55 ₺

         4                                298                                   6.008,20 ₺

         3                             12.183                                   367,40 ₺

         2                            189.985                                  35,30 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                  Kazanan kişi sayısı               İkramiye tutarı

6+SüperStar                         0                                         0,00 ₺

5+1+SüperStar                     0                                         0,00 ₺

5+SüperStar                         0                                         0,00 ₺

4+SüperStar                         0                                         0,00 ₺

3+SüperStar                        43                                   36.740,00 ₺

2+SüperStar                        504                                    500,00 ₺

1+SüperStar                       3.233                                    50,00 ₺

0+SüperStar                       6.791                                    25,00 ₺