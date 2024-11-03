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Çorum'da bir binada patlama! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da bir binada patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Doğal gaz nedeniyle gerçekleşen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Çorum'da bir binada patlama! Ölü ve yaralılar var
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Çorum’un Osmancık Caddesinde 5 katlı bir apartmanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü. Doğal gaz nedeniyle gerçekleşen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, caddede büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışması yapıyor. 

Çorum Valisinden ilk açıklama

Çorum Valisi Ali Çalgan'ın TRT Haber'de verdiği bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Ekipler, caddede büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışması yapıyor.

Patlamanın nedeni doğal gaz

Vali Ali Çalgan, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamadı 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte ,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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