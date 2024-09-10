Cübbeli Ahmet'e saldıran kişi serbest bırakıldı! Avukatından açıklama: Son derece düşündürücü

7 Eylül'de Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen sohbet programına katılan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cübbeli Ahmet'in avukatı Emir Akpınar saldırganın serbest bırakıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik 07/09/2024 tarihinde sohbet çıkışı sonrasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda gözaltına alınan şüpheli Ali A. isimli şahsın serbest bırakıldığını teessüf ile öğrenmiş bulunmaktayız. Soruşturma dosyasına ilk günden itibaren müdahil olma çabamız alındığı ifade edilen ‘gizlilik kararı’ gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştır.

"Failinin kısa sürede tahliye edilmesi son derece düşündürücü"

Kamuoyunu bu derece vahim düzeyde etkileyen, saldırının fiziki sonucundan çok daha yüksek ölçüde provokatif bir özellik barındıran ve bu yönüyle ivedi olarak soruşturma makamlarınca gizlilik kararı alınmasına sebep olan yine koruma polisimizin yerinde müdahalesi olmasaydı büyük bir tehlikeyi beraberinde getirecek olan bu alçakça eylemin failinin kısa sürede tahliye edilmesi son derece düşündürücü, hukuki açıdan sorunlu ve kamu güvenliği açısından fevkalade mahsurludur.

Muhterem Cübbeli Ahmet Hocamızın can güvenliğini ve yaşatılmak istenen toplumsal kaosu ucuz bir mesele olarak algılatan bu karara karşı hukukî haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ilan ediyorum "