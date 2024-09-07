Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı!

Alınan bilgiye göre, İkitelli'de bir dernekten çıkan Ünlü'nün yanına kalabalığın içinden yaklaşan şüpheli A.A. boğazını sıkmaya çalıştı.

Durumu fark eden Ünlü'nün korumaları ile çevredekiler şüpheliye müdahale etti.

Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale… — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 7, 2024

Saldırıda IŞİD iddiası

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada saldırıda IŞİD'in rolü olabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cübbeli Ahmet Hoca, zaten İŞİD’in Telegram kanalında 2 ay evvel bu fotoğraf paylaşılarak nerede bulursanız “öldür” tehdidine maruz kalmıştı. Bu olay da onu tezahürü olabilir. Şu anda Emniyet Birimleri işi derinlemesine araştırıyor. Bir bilgi olursa paylaşılacaktır."