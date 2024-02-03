Cumhur İttifakı’nın Muğla ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Yapılan temayül yoklamaları sonucu belirlenen adaylar açıklanırken, mevcut belediye başkanlarının tamamı tekrar aday gösterildi. Cumhur ittifakının Muğla’da Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere belediye başkanları tekrar aday gösterildi. Fethiye, Ortaca ve Datça’da Cumhur ittifakının ortağı MHP’li adaylar aday gösterilirken, 10 ilçede AK Partili adaylar ile seçime girilecek.

AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aydın Ayaydın olarak açıklanmıştı. Belirlenen ilçe belediye başkan adayları şöyle:

* Bodrum: Mehmet Tosun

* Dalaman: Muhammet Karakuş

* Datça: Feyzullah Gülada (MHP)

* Fethiye: Muhammet Kökten (MHP)

* Kavaklıdere: Mehmet Demir

* Köyceğiz: Kamil Ceylan

* Marmaris: Serkan Yazıcı

* Menteşe: Şadi Ballı

* Milas: Rüştü Yiğitkaya

* Ortaca: Alim Uzundemir (MHP)

* Seydikemer: Bayram Önder Akdenizli

* Ula: Özay Türkler

* Yatağan: Mustafa Toksöz