Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 365 oda ve borsa başkanına yeşil pasaport müjdesi

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- TOBB’un 80’inci Mali Genel Kurulu kapsamında, uzun süre hizmet etmiş üyelere Hizmet Şeref Belgesi sunulmasına ilişkin törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan, 365 oda ve borsa başkanının görev süreleri boyunca yeşil pasaport kullanabilecekleri müjdesini verdi.

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyasına gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, yükleri azaltan çok sayıda düzenlemenin hayata geçirildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOGG ile de tarihi bir başarı yakalandığının altını çizdi.

Gazze’ye verdiği destekten dolayı da teşekkür eden Rifat Hisarcıklıoğlu, çözüm odaklı yaklaşımların iş dünyasına büyük moral verdiğini belirtti.

Gerek Cumhurbaşkanı gerekse bakanlarla sürekli istişare halinde bulunduklarını ve taleplerin çoğunun olumlu karşılandığını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer bakanlara da teşekkür etti.

Önümüzdeki seçimsiz 4 yılın yapısal reformların hayata geçirilmesi için ciddi bir fırsat olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, özellikle yüksek enflasyondan kurtulma hedefini çok önemli gördüklerini belirtti.

Enflasyon yükseldikçe rekabet gücünün düştüğünü, maliyetlerin yönetilemediğini, bütçe yapılamadığını ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda tasarruf paketini de olumlu karşıladıklarını söyledi.

“KOBİ’ler kredi sınırlaması dışında tutulmalı”

“Önümüzdeki süreç kolay olmayacak, zorluklar yaşayacağız” diyen Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimde giderek büyüyen sıkıntı olduğunu vurgladı.

Bu noktada KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılarak kredi sınırlamaları dışında tutulabileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,

“Ticaret-Sanayi Odalarına üye, küçük işletmelere yönelik de, yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz” dedi.

“İstihdam adeta cezalandırılıyor”

Dünyadaki en katı istihdam piyasası mevzuatının Türkiye’de olduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdamın adeta cezalandırıldığını, firmaların daha fazla kişiye iş verebilmesinin önünün tıkandığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, AB ve ILO kriterlerini baz alan işgücü reformuyla olumsuz durumun düzeltilebileceğini dile getirdi.

“Büyük yatırım iştahı var yer bulamıyoruz”

Sanayinin büyümesi ve deprem riskine karşı korunmasının çok önemli olduğunu anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, başta OS’ler olmak üzere büyüme alanları içinde yer bulunamadığını, bunun da arsa fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Rakip ülkelerde sanayiye ayrılan alanın yüzde 3 olmasına karşılık bu oranın Türkiye’de yüzde 1’de kaldığına işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu,

“Oysa müthiş bir yatırım iştahı var. Ama yer bulamıyoruz. Çorak, yamaç, tarıma uygun olmayan alanlardan sanayi için genişleme sahaları üretilmesini bekliyoruz” dedi.

“Yeni bir sanayi havzası kurulmalı”

Deprem riskine karşı da, Orta Anadolu-Doğu Akdeniz hattında yeni bir sanayi havzası kurulmasını öneren Hisarcıklıoğlu, “Böylece hem Marmara’nın kentsel dönüşümünü hızlandırabilir, hem de Marmara’da yüksek teknolojili yeni yatırımlar için alan açabiliriz” diye konuştu.

Bunun Türkiye’yi geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu dev projede; var olan altyapının geliştirilmesi, lojistik bağlantıların sağlanması, sanayinin taşınmasını içeren, uzun vadeli bir kaynağa ve kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç var” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, AB ilişkilerinin canlandırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yeşil/dijital dönüşümün de somut pozitif gündem alanları olduğunu söyledi.

TOBB’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talepleri

KOBİ’ler kredi sınırlamaları dışında tutulmalı

Odalara ve küçük işletmelere yeni bir kredi destek sistemi kurulmalı

Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtları kaldırılmalı

AB ve ILO kriterlerinde işgücü reformu yapılmalı

Tarıma uygun olmayan alanlardan sanayi sahaları üretilmeli.

Deprem riskine karşı yeni bir sanayi havzası kurulmalı.

Giderek büyüyen vize ve geçiş kotaları meseleleri çözüme kavuşturulmalı.

İş insanlarına yeşil pasaport verilmeli

Erdoğan’dan başkanlara yeşil pasaport müjdesi

TOBB 80’inci Genel Kurulu öncesi hizmet plaket törenine katılan Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra iş insanlarına plaketlerini vermeye başladı.

Bu sırada mikrofonu isteyen Erdoğan, Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü belirterek, 365 oda ve borsa başkanına görevleri boyunca yeşil pasaport verileceğini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında, oda ve borsa camiasının yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini düşündüklerini belirterek, bu konuda müjdeler geleceğine inandıklarını kaydetmişti.

“Treni ve trendi kaçırmadık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul konuşmasında her türlü sabotaj girişimlerine rağmen TOGG projesinin başarıyla harekete geçirildiğini bildirdi.

Elektrikli araç piyasasının büyük ivme yakaladığını kaydeden Erdoğan, “Treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli marka TOGG ile hızlı elektrikli araç sektöründe ‘biz de varız’ dedik. Sadece mali zorluklarla mücadele etmedik, öğrenilmiş çaresizlikle mücadele ettik” diye konuştu.

Artarda yaşanan seçimlerin iş dünyasını çok yorduğunu, Gazze dahil bölgesel savaşların da gelecek planlarını yavaşlattığını söyleyen Erdoğan, 4 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini aktardı. Erdoğan, bundan sonra asıl meselelere odaklanabileceklerini söyledi.

Enflasyonun dünya genelinde son 50-60 yılın zirvesinde olduğuna dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının enflasyonun ne zaman düşeceğine ilişkin net tarih veremediğini ifade etti.

“Ekonomide güçlü ekip kurduk”

Ekonomide güçlü bir ekip kurulduğunu, OVP ve 12. 5 Yıllık Kalkınma Planı ile 5 yıllık yol haritasının belirlendiğini dile getiren Erdoğan, sandık riskine rağmen, ülkeye ek yük oluşturacak adım atmadıklarını belirtti.

İşgücü piyasasındaki arz talep dengesizliğini giderecek adımlar atılacağını ifade eden Erdoğan, “Genç işsizliğin yüksek seyrettiği ortamda özel sektörün personel bulamamaktan şikayeti ortada sorun olduğunu gösteriyor. Özel sektör işini büyütemezken istihdam kapısı olarak devlete yüklenilmesi vahim hatadır” dedi.

Gelişmekte olan ülkeler arasında güçlü bir hikayeye sahip olan Türkiye’nin risk priminin de giderek düştüğünü söyleyen Erdoğan, mali disiplin ve para politikasının etkinliğini artırıp enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini anlattı.

“Ödenekleri tarım, yeşil ve dijital dönüşüme yönlendireceğiz”

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketine de değinen Erdoğan, harcamaları kontrol altına alarak yatırım ödeneklerini; gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüme yönlendireceklerini vurguladı.

Yapısal reformların hızlandırılacağının altını çizen Erdoğan, tasarruf paketinin tüm kamuyu kapsadığını bildirdi.

Paketin üç yıllık hedefle sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tepkiye yol açan israf görüntülerinin önüne geçmeyi arzu ediyoruz. Kamu tasarrufta vatandaşa ve özel sektöre örnek olacak” diye konuştu.