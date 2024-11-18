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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile bir araya geldi. İki lider görüşmede, Türkiye-Brezilya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel sorunları ele alarak, stratejik ortaklıklarının güçlendirilmesi için üst düzey diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya’da Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye’nin İsrail’e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistin’de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında “Küresel Yönetişim Reformu”nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu ifade etti.

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