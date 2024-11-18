Oğan'dan hükümete çağrı: Gönlüm razı değildir, bu kararın her türlü karşısında olacağım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin soruşturma tamamlandı. Kılıç çeken Teğmen Ebru Eroğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, Teğmen Ebru Eroğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal medya platformlarında çığırtkanlık yapan bir kesimin gazına gelmeyin"

Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun yeni mezunlarla teğmenlerle beraber “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı eşliğinde yıllardır yapılagelen bir eyleminin “disiplinsizlik” sayılması ve ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi en basit tabiriyle akıl tutulmasıdır. Yapmayın, eğer haberler doğruysa bu ihraç talebi Türk milletinin vicdanını yaralar, asla kabul görmez! Sosyal medya platformlarında çığırtkanlık yapan bir kesimin gazına gelmeyin. Eğer bu çocukların yanlış yaptığını düşünüyorsanız çağırırsınız öğüt nasihat verir gönderirsiniz.

"Nerede babacan devlet, nerede Milli Savunma Bakanının babacan tavrı?"

Askeri kademe istemiyorsa bir daha da yapılmaz ama ihraç talebiyle disipline sevketmek nedir? Ne yaptı bu çocuklar? Devlete baş mı kaldırdı? Her şeyi bu kadar abartmak zorunda mıyız? Nerede babacan devlet, nerede Milli Savunma Bakanının babacan tavrı? Bu tepki çamur haline gelmiş sosyal medyadan gösterilen tepki üzerine alınmıştır. Koca koca adamlar sosyal medya gazıyla hareket edemez, etmemelidir.

"Gönlümüz razı değildir, bu kararın her türlü karşısında olacağımızı beyan ediyorum!"

Milli Savunma Bakanımıza çağırımdır. Bu yanlışa müsade etmeyin, hiç bir art niyeti olmayan bu çocuklara yazık etmeyin, askerlik mesleğine can atan yeni nesilleri askerlikten soğutmayın. Seçimlerin 2. turunda destek verdiğimiz Cumhur İttifkanın bu kararın karşısında durmasını bekliyoruz. İhraç sebebiyle disipline sevk kararına gönlümüz razı değildir! Bu kararın her türlü karşısında olacağımızı beyan ediyorum!