Alman milyarderin acı günü! Türk kayınpederinin ölümüyle sarsıldı

Yıllık cirosu 16 milyar Euro olan ünlü Alman gönderi firması Otto’nun sahibi Janina Özen-Otto'nun kayınpederi Rıza Özen (77), evinin yakınında geçirdiği trafik kazasında can verdi.

Online alışveriş ve postayla alışverişte Almanya’nın en büyük firması olan Otto hanedanlığının sahibi Janina Özen-Otto (51), 2016 yılında Rıza Özen’in, boks organizatörü İsmail Özen-Otto (43) ile evlenmişti.

Virajda dönen araç çarpmış

Sözcü'nün Ali Gülen'in haberine göre cumartesi akşamı saat 21.15 sıralarında Hamburg’da meydana gelen kazada, karanlıkta dönüş yapan 41 yaşındaki sürücünün kullandığı bir araba, Rıza Özen’e çarptı.

Havaya savrulan Rıza Özen’i görenler hemen ilk yardım çağırdı. Polis, itfaiye ve ilk yardım olay yerine geldi ve hayatını kaybeden Rıza Özen hayata döndürüldü. Ancak Özen, kaldırıldığı St. George Hastanesi'nde aldığı yaralar sonucu can verdi.

"Aile olarak şoktayız"

İsmail Özen-Otto, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Aile olarak şoktayız. Babam evinin bir kaç metre uzağında kaza geçirdi. Kaza oradaki kavşakta olmuş. Bu kavşakta yavaş gidilmesi gerekiyor. Nasıl olduğunu bilemiyoruz" dedi.

Polis, 3 D teknolojisi ile olay yerinde incelemeler ve canlandırmalar yaptı. Ancak, kazanın nasıl olduğu tam olarak anlaşılamadı. Tanık da bulunamadığı belirtildi.

Ölüm haberini alan sürücü şok geçirirken Rıza Özen’in ailesi de hastane önünde toplandı. Bazı aile üyelerinin polise tepki gösterdiği belirtildi. Hastane önüne çok sayıda ekip gönderildi.