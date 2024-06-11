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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi bugün saat 16.00’da CHP Genel Merkezi'nde olacak.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün yapılacak
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yapmıştı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını duyurmuştu.

İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

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