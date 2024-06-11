Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları, geçen hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından düşüşünü sürdürürken; gözler yarın açıklanacak Fed'in faiz kararına ve vereceği mesajlara çevrildi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 11 Haziran 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı gerilerken, piyasalar ABD enflasyon verisini ve faiz indirimlerine ilişkin ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısını yakından izleyecek.
2297 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,26 düşüşle 2304 dolardan işlem gördü.
Ons altındaki düşüşe rağmen, dolar/TL'deki yükselişle dengelenen gram altın fiyatı; şu dakikalarda yüzde 0,09 kayıpla 2397 liradan alıcı buldu.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 3.964,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 7.921,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 15.773,13 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.794,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 39.553,77 TL