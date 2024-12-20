Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin'in bir mahallesi de Halep'tir, Hama'dır.

"Kirli oyunlara, saldırılara rağmen yolumuzdan dönmedik"

Laf üretmekten ziyade iş üretmeyi kendimize prensip edindik. Eserlerimizi, hizmetlerimizi anlatmaya çalıştık.

Milletin rotasından sapmadık. Kirli oyunlara, saldırılara rağmen yolumuzdan dönmedik.

Gayemiz milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir. Türkiye'yi hayalleri ile buluşturmaktır. Her şey Türkiye için milletimiz için dedik. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Sünni, Alevi biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik.

"Herkese kapımızı açtık"

Yolumuz kardeşlik yoludur. Refah, kalkınma, huzur yoludur dedik. Ufkumuzla beraber gönlümüzü de geniş tuttuk. Bizimle aynı yöne bakan, aynı hissiyatı taşıyan, omuz omuza yol yürümek isteyen herkese kapımızı açtık.

"Ayrımcılıkları elimizin tersiyle ittik"

Etnik köken, inanç, mezhep, meşrep, hayat tarzı üzerinden yapılan bütün ayrımları elimizin tersiyle ittik. Siyasete yeni bir dil, üslup, yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen daima yapıcı olmaya, gönül diliyle çalışmaya gayret ettik. Polemikten uzak durarak dilimizin döndüğü, nefesimizin yettiği kadar milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi, yatırımlarımızı anlatmaya çalıştık.

Bizden daha çok icraatlarımız konuşsun istedik. Bizden daha çok eserlerimiz, projelerimiz anlatsın istedik. Korkutarak, istismar ederek, tehdit ederek değil yaptıklarımızla, projelerimizle milletimizin karşısına çıktık.

"Kirli oyunlara, provokasyonlara, saldırılarla yolumuzdan dönmedik"

Bu anlayışla iktidardaki 22 yılımızı başarıyla tamamladık. Önümüze çekilen setleri tek tek yıkarak yolumuza koyulan engelleri tek tek aşarak bugünlere geldik. Kirli oyunlara, provokasyonlara, saldırılara, kalleşliklere ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından asla sapmadık. AK Parti'nin hamuru samimiyetle yoğrulmuştur.

Terörle mücadele mesajı

Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemediler. Sırtını millet yerine silaha yaslayanlar sivil siyasetin güçlenmesini hiçbir zaman istemediler

Bölücü örgütün, demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik.

'Sen seçil fakat belediyeyi Kandil'den biz yönetelim' anlayışına müsamahamız yoktur. Halkın iradesini örgütün komiserlerine teslim edenden de şehremini olmaz.

Dünyanın hiçbir yerinde bir tarafta halkın seçtiği belediye başkanları, diğer tarafta terör örgütünün belediyelere atadığı ne idiği belirsiz tipler olmaz.

Suriye'de yeni dönem

Bölgemizde kritik gelişmeler oluyor. Atacağımız adımların uzun vadeli etkilerini iyi hesaplıyor. Ezberlerle değil akıllı stratejilerle hareket ediyoruz. Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Suriye'de 61 yıllık karanlığın ardından özgürlüğün şafağı sökmeye başladı. Suriyeli kardeşlerimiz dualarında bizi unutmuyor. Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık. Milletim bilsin ki başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır.

Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri

Baas rejimi devrileri iki hafta oldu. CHP'den tutarlı, makul açıklama gelmedi, Sayın Özel'in ne söylediği belli değil.

Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak yeterli. Dış politikaya dair hiçbir fikirlerinin olmadığını son iki haftada tekrar gördük.