Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile basına kapalı bir görüşme yaptı.
AA
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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