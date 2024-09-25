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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile basına kapalı bir görüşme yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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