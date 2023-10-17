Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de bir hastanede 500'e yakın kişiyi öldürmesini "vahşet" olarak değerlendirdi. Erdoğan, “Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.



TBMM Başkanı Kurtulmuş da İsrail'in saldırısına tepki göstererek, "İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in hukuk önünde hesap vermesi kaçınılmazdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu.

Katliama dünyadan tepki yağdı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır." vurgusu yapıldı.

İran: Vahşi bir savaş suçu, soykırım

İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Ürdün'den yapılan açıklamada ise, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Katar, İsrail'in saldırısını "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

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