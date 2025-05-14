  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa'ya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa'ya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının yeni Anayasa'ya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa'ya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı
Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının yeni Anayasa'ya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktığı anlar kameralarda kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Süreç yeni anayasa ile tamamlanacak

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gelmişti. Uçum, "Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır" dedi. 

Uçum mesajında yeni Anayasa'ya dair de mesajlar vermişti:

"Görüldüğü üzere Kurtuluşla başlayan, Cumhuriyetin ilanıyla tescillenen Kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye’ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır.

Böylece kuruluşunu tamamlamış Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması: Yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması: Yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruzGündem
Gündem
NATO'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin açıklama
NATO'dan terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına ilişkin açıklama
CHP Kurultay soruşturması: Gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
CHP Kurultay soruşturması: Gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 15 kişi hakkında tutuklama talebi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 15 kişi hakkında tutuklama talebi
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici AK Parti'ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici AK Parti'ye katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan gündeme dair değerlendirmeler
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan gündeme dair değerlendirmeler
İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranındaki son durumu açıkladı
İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranındaki son durumu açıkladı