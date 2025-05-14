Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa'ya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının yeni Anayasa'ya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktığı anlar kameralarda kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Süreç yeni anayasa ile tamamlanacak

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gelmişti. Uçum, "Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır" dedi.

Uçum mesajında yeni Anayasa'ya dair de mesajlar vermişti:

"Görüldüğü üzere Kurtuluşla başlayan, Cumhuriyetin ilanıyla tescillenen Kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye’ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır.

Böylece kuruluşunu tamamlamış Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecektir."