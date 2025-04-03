Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar’da kimlik kontrolü sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Uğur Gölçek’in ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

"Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölçek'in ailesine gönderdiği mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak, Gölçek'in üstün cesaretini ve hizmetini vurguladı. Erdoğan, bu acılı günde şehidin ailesinin yanında olduklarını belirterek, Türkiye'nin şehitlerimizin fedakârlıklarını asla unutmayacağını da dile getirdi.

Ne olmuştu?

Olay, Bağcılar'da kimlik kontrolü yaparken meydana geldi. Bekçi Uğur Gölçek, 4 kişiye kimlik kontrolü yapmak için ikazda bulunmuş, ancak bu kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan Gölçek, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.