Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yakın zamanda sağlam temel üzerinde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'un bu müstesna kubbesinin altında ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizle kalbi bizimle atan gönüldaşlarımızın her birine selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Kültür Bakanlığımıza, sayın Bakan ve ekibine sergide emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Bu önemli etekliğin düzenlenmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstadın dava şuurunu da tüm ihtişamıyla bugünlere taşıyan vakfımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum. Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle fikirleriyle mücadelesiyle bugün bile kitlelere yön gösteren üstat Necip Fazıl'ı yad ediyorum.

"İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır"

İstanbul gibi tarihiyle kültürüyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. İstanbulla ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Yapay zeka ve ses klolnlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullandığı sergiyle tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken bir yandan da maziye yakinen şahitlik edilecek.

Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şu gerçeği evvela sizleri paylaşmak arzusundayım; milletlerin kıymeti, zenginliği, derinliği, tarih ve medeniyete yaptığı katkılar kadar sinesinden çıkardığı yazar, şair, ilim ve tefekkür insanlarıyla mizana vurulur. Bu eserler aynı zamanda necip olma hasletini; yani asaleti de bünyelerinde taşır. Asalet yalnızca milletlere has vasıf değildir, fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır. Necip ismiyle müsemma olan üstat bu asilliğin, bu yüksek fikri mertebenin en mümtaz amillerinden biridir.

"Terörsüz Türkiye'yi çok yakın zamanda sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz"

Bugün tarihini bilen bir gençlik var. Bugün geçmişten aldığı mirası ve ruhu geleceğe aktarmaya kararlı gururla ve vakur bir gençlik var. Bilimden sanata kültürden diplomasiye bu gençlik müessir ve muteber gençliğin geleceğini inşaa ediyor. Biz de eserlerimiz hizmetlerimizle bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadarki en büyük eserimizi yani Terörsüz Türkiye'yi çok yakın zamanda sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Merhum üstadımız gibi bu eseri de bu ülkenin gençlerine teslim edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle bu serginin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.