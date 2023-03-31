Cumhurbaşkanı propaganda dönemi başladı mı? Ne zaman bitecek?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan kararla Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıkları kesinleşmiş oldu. Birleşik oy pusulasındaki sıranın tespiti için YSK'da kura çekilecek.

Adaylar 13 Mayıs’a kadar propaganda yapabilecek, ikinci tura uzaması halinde bu süre 15 Mayıs ile 27 Mayıs olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

4 Mayıs’tan 13 Mayıs saat 18.00’e kadar kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler, bilgi ve iletişim telefonlarıyla mini referandumlar yapılamayacak.

YSK'nın seçim takviminde 31 Mayıs'taki konular şöyle;

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Ön seçim aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da YSK tarafından itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucumeydana gelen eksilmeler il seçim kurullarınca tamamlanacak.

İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler YSK'ya gönderilecek. YSK tarafından ön seçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneği ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilecek.