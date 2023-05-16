Cumhurbaşkanı seçimi: 2. tur için 73 ülkede sandık kurulacak
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylaması için 73 ülkedeki temsilciliklerde sandık kurulacak.
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması kapsamında 73 ülkedeki Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2. tur seçimler için yurt dışında kurulacak sandıkların bilgileri paylaşıldı.
Açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla 73 ülkede, Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağı, gümrük kapılarında ise oy kullanma işleminin 20-28 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, oy kullanma işleminin tarih, saat ve adreslerini YSK'nin "ysk.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.