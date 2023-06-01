Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları Resmi Gazete'de

ANKARA (EKONOMİ) - Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını içeren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapıları olmak üzere, geçerli oyların yüzde 52.18’ine karşılık gelen 27 milyon 834 bin oy ile Cumhurbaşkanı seçildi. Diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin oy (yüzde 47.82) aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 84.15 olarak belirlendi.

YSK kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın mal varlığına yer verildi.

Buna göre Erdoğan’ın iki tanesi Al Baraka Türk, bir tanesi de Ziraat Katılım Bankası ve ‘nezdinde’ başlığıyla toplam 4 ayrı hesapta 1 milyon 883 bin lirası bulunuyor. Mal varlığı tablosunda Mustafa Erdoğan’a ise 5 milyon 390 bin liralık borcu görünüyor.

Üsküdar Kısıklı’da 7 milyon 695’er bin liralık iki hissesi bulunuyor. Güneysu’deki 2 bin m2’lik arazisinin değeri ise 10 bin lira olarak kayıtlara geçiyor.