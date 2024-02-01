Dalgın'dan 'hormonlu büyüme' nitelendirmesi: Kendinizi daha zengin hissediyor musunuz?

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Yürürlükteki Anayasa'yı umursamayanlar, yeni ve özgürlükçü bir anayasa yapamaz." dedi.

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirten Dalgın, "Son yıllarda geçen senelere göre kendinizi daha zengin, daha müreffeh hissediyor musunuz? Hükümetin söylediği büyümeden adil bir pay aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.

Bunu "hormonlu bir büyüme" olarak nitelendiren Dalgın, "Bu durum; yanlış faiz politikasıyla, Merkez Bankasının arka kapı satışlarıyla, rahmetli Özal'ın 'kendini akıllı sananların dalaveresi' dediği KKM ile sağlandı." ifadelerini kullandı.

Hükümetin orta direği ezdiğini söyleyen Dalgın, "Orta direği çürütmek, çökertmek hukuk ve demokrasi talebini yok edecek zannediyorlar." diye konuştu.

Bu girdaptan çıkmak için 3 önerisi olduğunu söyleyen Dalgın, kapsamlı politika, külfeti adil dağıtmak ve kalkınma seferberliği ile Türkiye'nin gelişmiş ülkeler ligine katılabileceğini kaydetti.