DEAŞ operasyonunda 18 gözaltı
Tekirdağ merkezli düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağıyla birlikte çok sayıda materyale el konuldu.
Tekirdağ merkezli 4 kentte düzenlenen DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
Verilen bilgilere göre, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ’da faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 18 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin, ikametlerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, DEAŞ Terör örgütü sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.