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DEAŞ soruşturmasında yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı

İki kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Kilis ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.

 

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