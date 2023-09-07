MSB: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gündeme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamanın satır başları şöyle:

- Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bin 185’e ulaşmıştır.

- Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Irak Federal Meclisi’nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor.

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 31’i FETÖ mensubu olmak üzere 34’ü terör örgütü üyesidir. 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 69’u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, 24’ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

- 4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla dış kaynaktan muvazzaf subay temin faaliyeti başlamıştır. 17 Eylül’e kadar başvurular devam edecektir.

- (Deyrizor’da yaşanan olaylar) PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor.

- TEKNOFEST’te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir’e dönmek üzere Etimesgut’tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı.