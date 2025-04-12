DEM heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek

Terörsüz Türkiye hedefiyle İmralı ile PKK'nın silah bırakma süreci ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya gelmesinin ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşme yapması bekleniyor.

İmralı süreci Bahçeli'nin çıkışıyla başlamıştı

Süreç, 22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla başlamıştı. 5 Şubat'ta Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı gelmişti. Terörsüz Türkiye sürecinde Külliye'de gerçekleştirilen görüşme ve sonrasındaki yansımaları da olumlu. Görüşmede de somut adım beklentilerine vurgu yapıldığı silah bırakma kongresine dair fazla zaman kaybedilmemesine işaret edildiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı'nın heyeti kabulünün DEM heyetine en üst seviyede bir niyet beyanı olarak yorumlanması gerektiği, bu nedenle silah bırakma ve fesih kararı sonrası demokratik adımların peşi sıra geleceği belirtiliyor.

DEM Parti'nin 13 maddelik talep listesi iddiası

Görüşme sonrası DEM Parti'nin 13 maddelik talep listesini Erdoğan'a ilettiği iddia edildi. Ancak o iddia yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Talep listesi iddiaları asılsızdır." dedi. "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir." denildi.

Pervin Buldan: Haziran sonunda sürecin başarıya ulaşması bekleniyor

Heyet yasal sürecin ilerlemesi için Adalet Bakanı ile de görüşecek. Görüşmenin bu hafta içi gerçekleşmesi bekleniyor. DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, "Bu sürecin bir kaç ay içinde sonuçlanması öngörülüyor. Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor." dedi.

İmralı'ya yeni ziyaret ne zaman?

Görüşmede demokratik siyasetin güçlenebilmesi için Meclis'te atılacak yasal adımların masaya yatırılması, özellikle infaz yasasında değişiklikler, hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi başlıklar ilk sırada yer alması bekleniyor. Görüşmede aynı zamanda heyetin 4'üncü İmralı ziyareti de netleşecek. Şimdi gözler, DEM heyetinin Adalet Bakanı ile görüşmesine ve heyetin 4'üncü İmralı ziyaretine çevrildi.