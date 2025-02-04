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DEM: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" açıklamasından bulundu

Haber Merkezi
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DEM: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacak
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan önümüzdeki günlerde önemli bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrıyı destekliyoruz ve arkasında duruyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Belirtilen bir hususu da ilk elden buradan paylaşmak istiyorum. Öcalan, Kürt sorununun köklü ve kalıcı çözümü için, demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Evet, Öcalan tarihi bir çağrıya hazırlanıyor ve kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak.

Biz kalıcı ve köklü bir çözüm için hazırız. Yapılacak olan bu tarihi çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu çağrının ciddiyetine denk düşecek zemin güçlendirmeye ve tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz.

"Artık demokratik adımları atma zamanı"

Evet değerli arkadaşlar, bu süreç Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar yaptığı siyasi taşıyıcılıkla devam etti, biz de hakkını verdik. Ama Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Şimdi yürütmeye, yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'a büyük işler düşüyor. Artık her şey Erdoğan'ın elinde. Artık demokratik adımları atma zamanı. Artık top Erdoğan'da. Milyonların gözü kulağı demokrasi gelsin, adalet gelsin, özgürlük büyüsün diye bekliyor. Hızlıca artık demokratikleşmeyi sağlayacak güven artırıcı, güven onarıcı adımların atılmasını bekliyoruz.

"Birlikte cesaretle yürümeye devam edeceğiz"

Sizin için tarihe geçme fırsatıdır Sayın Erdoğan. Günü kurtarmak ve oyalanmak yerine geleceği kazanmak için cesaret gösterin. Tarihe cesur bir yürütmenin başı olarak geçin. Bizler rüzgara karşı yönsüz kalıp savrulmamak için birlikte yaşamdan, eşit yaşamdan yanayız. DBP olarak yolumuz ve istikametimiz de barıştır, müzakeredir, diyalogtur. Barışın yolunun zor olduğunu, dikenli olduğunu biliyoruz. Hele böylesine bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz da eee açığa çıkınca ama her şeye rağmen bu yolda bütün arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin emekçileriyle, yoksullarıyla birlikte cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Yürüyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz."

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