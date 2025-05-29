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DEM Parti açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecekleri iddiası doğru mu?

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Silivri'deki Marmara Cezavi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ziyaretinin henüz netleşmediği duyuruldu.

Haber Merkezi
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DEM Parti açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecekleri iddiası doğru mu?
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DEM Parti'den tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın bayram sonrasında Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi öne sürüldü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, henüz netleşen bir plan olmadığı kaydedildi. Parti, bayram sonrasında planlama yapıldığında bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

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