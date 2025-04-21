DEM Parti, Adalet Bakanlığı görüşmesi için başvuru yaptı

DEM Parti, ertelenen görüşmenin gerçekleşmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

DEM Parti heyetinde, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yanı sıra Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın da yer alacağı öğrenildi.

Adalet Bakanı ile yakın zamanda görüşüleceği duyurulmuştu

DEM Parti dün yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumununa ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılması planlanan görüşmenin, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın hastane yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından gerçekleştirileceği belirtilmişti.

DEM Parti heyeti dördüncü kez İmralı'ya gitti

İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile dördüncü kez görüşmek için bugün mralı'ya gitti.

Faik Özgür Erol, teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptığı tarihi görüşmede de yer almıştı. Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol'un DEM Parti'nin İmralı Heyeti'ne dahil olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi?

DEM Parti'nin dünkü açıklamasında Önder’in yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve yerine başka bir ismin görevlendirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor.

Önder’in sağlık durumuna ilişkin, tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Durumu stabil. Şuuru kapalı, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Önder için yüksek risk sürüyor" denildi.

Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in ardından, İmralı heyetindeki bir başka isim olan Ahmet Türk'ün de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle bugün İmralı'ya giden heyette yer almadığı öğrenildi. DEM Parti'nin açıklamasına göre Türk, sağlık sorunları nedeniyle rutin bir şekilde tedavi görüyor. Açıklamada, sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme olmadığını aktarıldı.