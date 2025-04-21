Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor.

Önder’in sağlık durumuna ilişkin, tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Çok yüksek riskli, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor"

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki altıncı gününde hayatı tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir.

"Göğsü tekrar açıldı, kanayan herhangi bir cerrahi alan yok"

Sırrı Bey’e cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü.

"Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük"

En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı.

Hastamızın hemodinamikası stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır.

Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.

"Şuuru kapalı, refleksleri istediğimiz seviyede değil"

Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut.

Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz."

Başhekimden kritik açıklama: Nörolojik durumu bizi endişelendiriyor

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin canlı yayında konuştu:

"Ameliyat yerimizde herhangi bir kanamanın ve enfeksiyonun olmadığı, cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. Sağ kalbin belirli bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. Hastamızın tansiyonu iyi.

Dün hastamızın cerrahi direnlerinden bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işlemi yapılmıştır. Dikişlerin altından bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahlarımız tarafından kapatılmıştır.

Hastamızın şuuru halen kapalı. Refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı iyi durumda ama nörolojik çalışmalar devam etmekte. Nörolojik durumu bizleri ciddi endişelendiriyor. Ciddi riskli buluyoruz. Bu yüzden zamana ihtiyacımız var."

"Tekrar ameliyat yok"

Önder'in ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise şunları söyledi:

"Hala daha kalp güçsüz. Vücudun dolaşımını üstlenecek kadar değil. İyi bir stabilite yakaladık. İç organlarımız iyi. Daha çok uzun yol var ama kalp açısından iyileşme durumunun olduğunu söyleyebilirim. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama birçok parametre var. Gidişat kalp açısından iyiye gidiyor.

Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor. Net olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Görüntüleme yapamayınca net olarak bir şey söylemem mümkün değil. Şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmak istiyoruz ama ne zaman olur bilmiyorum. Tekrar açılmamak üzere göğsü kapattık. Tekrar ameliyat yok."