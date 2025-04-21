DEM Parti heyeti dördüncü kez İmralı'ya gitti

DEM Parti'nin aktardığına göre İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile dördüncü kez görüşmek için saat 10:00 civarında İmralı'ya gitti.

Saatler 16:00 civarını gösterdiğinde görüşme sona erdi, heyet geri döndü.

Faik Özgür Erol, teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptığı tarihi görüşmede de yer almıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir görüşmelere katılamayan Ahmet Türk ile beraber halen yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gidemedi.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol'un DEM Parti'nin İmralı Heyeti'ne dahil olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öcalan'la ilk görüşme 28 Aralık'taydı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü.

Buldan ve Önder, Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci görüşme 22 Ocak'taydı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak 2025'te gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık dört saat sürmüştü.

İmralı Heyeti, teröristbaşı Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" dair kısa bir açıklama yapmıştı.

Üçüncü görüşme sonrası Öcalan'ın çağrısı paylaşıldı

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan 7 kişilik heyet 27 Şubat 2025'te İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17:00'de İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlemişti.

Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmış, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" demişti.

İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi?

DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneye ilişkin dün yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Önder’in yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve yerine başka bir ismin görevlendirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Adalet Bakanı ile görüşülecek mi?

Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılması planlanan görüşmenin, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın hastane yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

DEM Parti'nin açıklaması şöyle:

"İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.

Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır.

Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir.

Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır."

Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor.

Önder’in sağlık durumuna ilişkin, tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Durumu stabil. Şuuru kapalı, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Önder için yüksek risk sürüyor" denildi.

Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in ardından, İmralı heyetindeki bir başka isim olan Ahmet Türk'ün de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle bugün İmralı'ya giden heyette yer almadığı öğrenildi.