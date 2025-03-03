DEM Parti, Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk'le görüştüğünü doğruladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı aradı.

Ayrıca Eşi Başak Demirtaş’ın 1 Mart sabahı olduğu ameliyat için Demirtaş’ın Adalet Bakanlığı’ndan izin aldığı, talebin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a giderek onun "oluruyla" Demirtaş'ın Edirne’den İstanbul’a gelerek ameliyat sırasında eşinin yanında olduğu öğrenildi.

Bu sırada Bahçeli’nin Demirtaş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dilediğini ve İmralı süreciyle ilgili desteği için teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmeler doğrulandı

Haberin kamuoyunda gündem olmasının ardından DEM Parti kaynakları bilgiyi henüz teyit edemediklerini bildirseler de ertesi gün bu görüşme DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından doğrulandı.

Bahçeli'nin Tuncer Bakırhan ve Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra Ahmet Türk’ü de aradığı bilgisi de gazeteci İsmail Saymaz'ın köşesinde yer aldı.

Doğan, "Partilerarası diyalog, liderlerarası diyalog bizim bugüne kadar savunduğumuz şeyler. Teyit ediyorum görüşmeleri. Hem Ahmet Türk ile hem de Selahattin Demirtaş ile yapılan görüşmeleri teyit ediyorum" yanıtını verdi.

"Sayın Öcalan'ın çağrısıyla bizim ayrıştığımız hiçbir yer yok" diyen Doğan, "Bizim de arzumuz demokratik toplum ve kalıcı bir barış. Biz yıllardır bunu anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hız önemli"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin konuşan Doğan, "Devlet ve iktidarın da söz konusu koşulların sağlanabilmesi için gerekeni yapması gerektiğine ilişkin de DEM Parti olarak çağrı yapıyoruz. Hız önemli. Zamana yaymamak önemli. O nedenle yapılması gereken her şey bu barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçebilmesi için yapılmalıdır" dedi.

"Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik soruya yanıt veren Doğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı en demokratik, en kararlı mücadeleyi sergileyen ve en çok mağduru olan siyasi partiyiz biz. Biz geçmiş parlamenter sistem için de eleştirileri olan bir partiyiz. Parlamenter sistem, eğer Türkiye'deki dertlere deva olsaydı muhalefet bloku güçlendirilmiş parlamenter sistem ile kamuoyunun karşısına çıkmazdı herhalde" yanıtını verdi.

Doğan, "Türkiye'nin yeni, demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı var" yorumunu yaptı.