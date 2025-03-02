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Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı aradı. Bahçeli'nin Demirtaş’ı dünkü açıklamasında kendisine teşekkür etmesinden ötürü aradığını belirtildi.

Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı aradı.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV’de katıldığı yayında bu görüşmeyi duyuran isim oldu.

"Bahçeli, Demirtaş'ı teşekkür etmek için aradı"

Görüşmenin kamuoyunda yer bulmasının ardından Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi. Alçı, Bahçeli'nin Demirtaş’ı dünkü açıklamasında kendisine teşekkür etmesinden ötürü aradığını belirtti.

DEM Parti: "Teyit edemiyoruz"

DEM Parti yetkilileri ise "Bizde böyle bir bilgi yok. Teyit edemiyoruz" dedi.

Bahçeli, Bakırhanı da aradı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan’ın çağrısından bir dakika sonra Bahçeli’nin kendisini aradığını söylemiş, “Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz’ dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi” ifadelerini kullanmıştı. 

Bahçeli, Öcalan'ın çağrısına ilişkin ne dedi?

MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK'nin feshedilmesine yönelik İmralı'dan teröristbaşı Öcalan'ın gönderdiği DEM Parti yetkilileri tarafından okunan mesaj sonrası ilk açıklamayı dün yaptı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyle sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" dedi.

Demirtaş, Öcalan'ın çağrısının ardından ne dedi?

Gazete Duvar'da yayımlanan yazısında Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısını değerlendirdi.

Demirtaş, "Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da" dedi.

Demirtaş sözlerine, "Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Ortadoğu barışı, tarihi Kürt – Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" diye devam etti.

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