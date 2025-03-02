Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı aradı.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV’de katıldığı yayında bu görüşmeyi duyuran isim oldu.

"Bahçeli, Demirtaş'ı teşekkür etmek için aradı"

Görüşmenin kamuoyunda yer bulmasının ardından Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi. Alçı, Bahçeli'nin Demirtaş’ı dünkü açıklamasında kendisine teşekkür etmesinden ötürü aradığını belirtti.

Edindiğim bilgiye göre Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş’ın dünkü açıklamasında kendisine teşekkür etmesinden sonra telefonla Demirtaş’ı aramış. — Nagehan Alci (@Nagehanalci) March 2, 2025

DEM Parti: "Teyit edemiyoruz"

DEM Parti yetkilileri ise "Bizde böyle bir bilgi yok. Teyit edemiyoruz" dedi.

Bahçeli, Bakırhanı da aradı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan’ın çağrısından bir dakika sonra Bahçeli’nin kendisini aradığını söylemiş, “Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz’ dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Öcalan'ın çağrısına ilişkin ne dedi?

MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK'nin feshedilmesine yönelik İmralı'dan teröristbaşı Öcalan'ın gönderdiği DEM Parti yetkilileri tarafından okunan mesaj sonrası ilk açıklamayı dün yaptı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyle sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" dedi.

Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz.



Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 28, 2025

Demirtaş, Öcalan'ın çağrısının ardından ne dedi?

Gazete Duvar'da yayımlanan yazısında Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısını değerlendirdi.

Demirtaş, "Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da" dedi.

Demirtaş sözlerine, "Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Ortadoğu barışı, tarihi Kürt – Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" diye devam etti.