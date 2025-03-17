DEM Parti heyeti, AK Parti ile görüştü
DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti heyeti ile görüştü.
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
DEM Parti heyetini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Grubu'nda karşıladı.
Görüşmeye kimler katıldı?
AK Parti heyetinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.
DEM Parti heyetinde ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.